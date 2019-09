Canicattì, consegnato alla Città il Murales “Vieni alla Badia”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La città di Canicattì diventa più Underground grazie al genio di Andrea Di Pasquali.

In seguito alla votazione del progetto di Democrazia Partecipata 2018, prevedente la partecipazione attiva dei cittadini che hanno votato il programma di riqualificazione cittadina, un angolo caratteristico di Canicattì è stato abbellito con un murales divenuto quindi parte integrante del panorama.

“Il mio ringraziamento va all’associazione Moca che ha promosso il progetto “Un murale per Canicattì”, al fine di attivare percorsi di coesione sociale e di cittadinanza attiva attraverso l’arte e, allo stesso tempo, di sensibilizzare sui temi della riqualificazione e del decoro urbano, favorendo il dialogo tra la pubblica istituzione ed il privato cittadino per la riscoperta di valori positivi come il senso di appartenenza alla comunità.

Il mio invito è quello di ritornare tutti a riappropriarci dei luoghi storici della nostra Città” ha commentato il Sindaco Ettore Di Ventura in una nota sul proprio profilo social di Facebook.







Di Pietro Geremia