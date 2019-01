Canicattì, Consiglio comunale: questi i redditi dei consiglieri

Connect on Linked in

Sono stati resi noti, come ogni anno, i redditi dei consiglieri comunali, anche per quest’anno in vetta alla classifica c’è Fabio Di Benedetto, informatore medico scientifico, che ha dichiarato un reddito di 59 mila euro , segue il bancario Giovanni Rubino, dell’Udc inserito nel gruppo dei redditi fino a 40 mila euro, a fargli compagnia c’è l’ex assessore e funzionario Inps Umberto Palermo che ha dichiarato al fisco 35.147 euro di poco più sotto Ignazio Giardina, infermiere professionale, lista “Uniti per Canicattì”.

Si continua con Giuseppe Lo Giudice, operatore ecologico, che ha un reddito di 29.271 euro segue Daniela Marchese Ragona, insegnante che dichiara 28.003 euro , subito dopo Domenico Licata, imprenditore nel settore della formazione, che ha un reddito di 27.438 euro a seguire Fabio Falcone, impiegato, con 25.808 euro.

Si continua con l’avvocato Diego Aprile, del gruppo del PD, che dichiara 23.749 euro ed infine l’impiegata Maria Lo Giudice con 20.444 euro.

Si prosegue con i redditi sotto la soglia dei 20 mila, qui troviamo Calogero Muratore, capogruppo del Pd, con 18.818 euro , subito dopo Evelyn Pendolino che ha un reddito di 17.293 euro derivante dal lavoro di operatore socio sanitario, ed ancora Alberto Tedesco, avvocato e presidente del consiglio comunale con 15.542 euro poco distante Ivan Trupia , avvocato ed ex presidende del consiglio comunale con 13.888 euro, chiude il blocco Angela Assunta Lauricella con 10.742 euro.

I restanti nove consiglieri comunali si piazzano sotto la soglia dei 10 mila euro , qui troviamo Luigi Salvaggio, imprenditore, con 9.676 euro, Rita Parla, collaboratore Caf, con 8.830 euro.

Chiudono Giuseppe Alaimo e Francesca Cipollina che non hanno reddito.