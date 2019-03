Canicattì, continua l’abbandono di rifiuti in città (Foto e Video)

Connect on Linked in

Continuano gli episodi di abbandono di rifiuti in diverse zone di Canicattì.

Come dimostrano le foto ed il video giunto in redazione, inerente la strada che da dietro il cimitero porta sulla via A. Volta, C.da San Edoardo, la città offre uno spettacolo indecoroso ai residenti delle zone in questione ed a quanti arrivano dai paesi limitrofi.

In molti quartieri della città la gente continua scaricare sacchi di rifiuti e ogni sorta di materiale inquinante e pericoloso. L’attuale normativa prevede per i trasgressori multe che oscillano tra i 50 e i 200 euro, in base al tasso di inquinamento prodotto dai materiali abbandonati. Purtroppo però, le sole pene pecuniarie non bastano. Ci sono delle zone dove il fenomeno è molto radicato. I cittadini continuano a segnalare scarsa igiene e discariche a cielo aperto in pieno centro.

“Abbiamo bonificato diverse zone della città trasformate in discarica da tanti nostri concittadini – commenta il sindaco Ettore Di Ventura – molti dei quali individuati e pesantemente sanzionati. Vergognatevi”