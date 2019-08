Canicattì, continua l’inciviltà degli imbecilli che vanificano ogni sforzo per pulire la città(Video)

Connect on Linked in

Continuano gli episodi di inciviltà a Canicattì. Spazzatura e vestiti usati abbandonati anche davanti la chiesa di Santa Lucia.

Una lotta continua dunque tra chi tenta di ripulire e chi invece , in barba alle più elementari regole del vivere civile , continua a gettare spazzatura ovunque .

Da parte del Comune le buone intenzioni ci sarebbero tutte ma si spera che non restino tali. Il Comune di Canicattì infatti, ha dichiarato guerra agli incivili annunciando video trappole e pene severe per chi sarà colto in flagrante ma al momento gli “incivili di professione” sembra non si preoccupino più di tanto di questa campagna mediatica .

In merito all’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti sul territorio, in particolare nelle periferie, orfane di pulizia e senza alcun controllo, il Comune, tramite l’assessore al ramo, Umberto Palermo, chiede anche la collaborazione dei cittadini con segnalazioni, anche anonime, di eventuali trasgressori.

“L’amministrazione Comunale – spiega l’assessore Palermo in una diretta Facebook – ha avviato la fase operativa per stanare e punire coloro che continuano a depositare immondizia in ogni angolo della città, a tal proposito chiedo il supporto dei tantissimi cittadini che hanno a cuore il decoro di Canicattì. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le multe e le foto dei tanti incivili beccati a gettare immondizia per le vie della città” .

Foto d’archivio.

Servizio video Paolo Picone