Canicattì, continuano gli incendi: a fuoco auto di un disoccupato

Non si fermano gli incendi di auto a Canicattì.

Nelle sere scorse un’Alfa Romeo 147 di proprietà di un disoccupato sarebbe andata misteriosamente in fiamme.

Il mezzo si trovava parcheggiato in via Armando Diaz quando, intorno alle 3 di notte, il fuoco avrebbe cominciato ad ardere e distruggere il mezzo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco i quali sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme.

Sul posto anche le forze dell’ordine che avviato gli accertamenti di rito atti a identificare le cause scatenanti dell’incendio.

Di Pietro Geremia