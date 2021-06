Continuano i righi di automobili a Canicattì.

Negli ultimi mesi la città del Parnaso ha infatti assistito ad un’incredibile sfilza di incendi di autovetture che hanno interessato in sostanza tutte le zone dell’hinterland. L’ultima in ordine di tempo è avvenuta la notte scorsa in via dell’Autonomia Sicilia, nei pressi del palazzetto dello sport “Saetta-Livatino”, dove a prendere fuoco è stata la Bmw station wagon di proprietà di un rappresentante di commercio del posto.

L’immediato intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento non è bastato a salvare il mezzo che, all’arrivo dei pompieri, era ormai completamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto anche gli uomini delle forze dell’ordine i quali hanno avviato le indagini di rito atte a identificare le cause che hanno portato alla combustione del veicolo.

Di Pietro Geremia