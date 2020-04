Canicattì, contrasto al parcheggio selvaggio: arriva lo street control

Print This Post

Tempi duri si apprestano ad arrivare per i parcheggiatori selvaggi e gli automobilisti indisciplinati di Canicattì.

L’ente comunale infatti, grazie ad un’ idea promossa dall’assessore comunale alla Polizia municipale Fabio Di Benedetto, ha acquistato un’apparecchiatura che consentirà ai vigili urbani non solo di poter verificare se i mezzi sono stati parcheggiati in modo corretto, ma soprattutto per controllare se l’assicurazione e la revisione siano stati regolarmente pagati.

Di Pietro Geremia