Continuano i controlli interforze in tutta la provincia di Agrigento per verificare il rispetto delle norme anticovid, nel capoluogo sono state cinque le sanzioni amministrative elevate dai poliziotti in servizio presso la questura di Agrigento, gli agenti hanno riscontrato sia assenza di dispositivi di protezione che mancanza del certificato verde.

A Canicattì invece, gli agenti del commissariato hanno sanzionato i titolari di un bar e di una tabaccheria con multe che vanno dai 280 fino ad arrivare agli 800 euro contestanto assenza del green pass e mancanza di adeguate misure di protezione. Controllati anche circoli ricreativi e palestre all’interno dei quali sono stati presi i nominativi di tutti i presenti e controllati i green pass.

I controlli continueranno nel week end nei luoghi della movida particolarmente affolalti in questo periodo natalizio. L’obiettivo è quello di garantire il rispetto delle regole al fine di evitare un’ulteriore diffusione dei contagi da Covid 19.

Multe pesanti e, in alcuni casi, chiusura dell’attività per chi non rispetta le regole, i cittadini però chiedono, oltre alle misure restrittive, delle campagne di sensibilizzazione sull’uso corretto delle norme che impediscono ulteriori contagi come ad esempio il distanziamento, l’uso corretto della mascherina, ecc ecc, solo così si potrà vedere la luce in fondo a questo lungo tunnell!!!