Canicattì, controllo del territorio della polizia: questi i risultati

Nei giorni scorsi, in tutto il territorio comunale, è stato effettuato un capillare controllo del territorio, che ha visto impegnate, oltre le numerose pattuglie del Commissariato di PS .

Questi i dati dell’attività:

Ad entrare in azione 30 pattuglie, con personale anche in abiti civili, identificate 423 persone, 204 veicoli controllati e 27 posti di controllo effettuati in varie zone del territorio comunale.

In totale sono state elevate 28 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e riscontrato un caso positivo all’alcol test, si tratta di una giovane che è stata denunciata poiché il tasso di alcol nel sangue era superiore alla soglia consentita.

Tre in totale i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, tre anche le patenti ritirate e numerosi punti della patente decurtati.

Controllati anche 11 esercizi pubblici, soprattutto bar e sale gioco, alcuni di questi sono al vaglio per possibili irregolarità amministrative. I poliziotti hanno anche controllato 22 persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.

