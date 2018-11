Canicattì, controllo straordinario del territorio da parte della polizia: i risultati

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Continuano le operazioni di controllo del territorio, effettuate nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato di Canicattì, diretti dal vice questore Cesare Castelli, in collaborazione con i colleghi del nucleo anticrime di Palermo.

Il controllo straordinario del territorio, disposto dal Questore Maurizio Auriemma, ha interessato tutto il territorio comunale.

Le attività, concentrate soprattutto nella prevenzione dei reati e nel controllo delle persone dedite ai delitti, ha dato i seguenti risultati.

12 posti di controllo, 287 persone controllate (molti pregiudicati), 143 veicoli controllati (3 senza copertura assicurativa), 16 sanzioni amministrative per violazione al CdS, 3 auto sequestrate, 55 veicolo controllati con sistema ANPR (telecamere su auto per controllo in movimento), 16 soggetti controllati sottoposti a misure alternative alla detenzione.

Sono stati effettuati attenti controlli agli esercizi commerciali ed è stata elevata sanzione amministrativa di 1000 euro a titolare di sala giochi ed altri sono sottoposti a verifica della documentazione presentata durante il controllo.