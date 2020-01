Canicattì, controllo straordinario del territorio della Polizia: tutti i risultati

Print This Post

Dopo i recenti episodi criminali, la Questura di Agrigento in collaborazione con il locale commissariato di P.S hanno messo in atto un capillare controllo del territorio in varie zone di Canicattì .

Giovedì 16 gennaio , con turno 19.00/01.00, sono stati istituiti diversi posti di controllo formati da personale del locale Commissariato di P.S., unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale”, effettuando un Controllo Straordinario del Territorio, che ha interessato tutta la città .

Questi i risultati conseguiti :

103 persone identificate, 25 veicoli controllati , 6 posti di controllo , 5 contravvenzioni al Codice della strada, 3 esercizi pubblici controllati e 8 persone sottoposte a misura di sorveglianza.

Nell’ ambito dell’attività di “Controllo del Territorio in Provincia”, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Persone identificate n. 399

Persone controllate al C.E.D. n. 358

Veicoli controllati n. 202

Contravvenzioni C.d.S. n. 026

Posti di controllo n. 039

Documenti ritirati n. 005

Veicoli sequestrati n. 004

Controllo persone sottoposte a misure n. 138