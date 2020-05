Canicattì, convocato il Consiglio Comunale per il 29 maggio

Connect on Linked in

Il presidente del Consiglio comunale, Alberto Tedesco, comunica che venerdì 29 maggio, al Teatro Sociale, è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica e in sessione ordinaria.

L’inizio è previsto per le 19:00. Il cambio della consueta sede istituzionale si è reso necessario per permettere di seguire le vigenti prescrizioni in tema di contrasto alla diffusione del Covid 19. Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: Approvazione provvisoria tariffa TARI-Tassa sui Rifiuti e definizione delle scadenze per l’anno 2020; Approvazione regolamento disciplinante misure di contrasto dell’evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019;

Schema di regolamento per la concessione dei contributi o altre utilità economiche a soggetti appartenenti al c.d. “Terzo settore no profit”; Lavori per la messa a norma, ristrutturazione e collocazione erba sintetica stadio “Carlotta Bordonaro” – progetto esecutivo – Primo stralcio variazione destinazione d’uso area necessaria all’ampliamento.