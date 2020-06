Canicattì, convocato il consiglio comunale per le 19.00 di oggi

Connect on Linked in

Il presidente del C.C, Alberto Tedesco, comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria, per le ore 19.00 di oggi 29 Giugno 2020 p.v.

La seduta si terrà nella Sala Consiliare, in corso Umberto I, 59 – 1° piano.

Diversi gli argomenti all’odg. tra cui le proposte di Deliberazione che si riferiscono alla limitazione del consumo di nuovo suolo e mutamento delle destinazioni d’uso alla luce (L.R. 16/2016 e Legge 308/2004. Regolamentazione cessione cubatura) – Modifica art. 3 Regolamento; Ratifica delle DD.G.M. nn. 69, 75, 78, 86/2020; Variazione di bilancio di previsione 2019/2021 – Competenza 2020 – ratifica deliberazione G.M. n.81 del 23/04/2020; Approvazione Schema di Statuto Azienda Speciale Consortile; Relazione finale concernete l’espletamento dell’attività istituzionale della Commissione di Indagine su “ Servizio di telefonia e contratti di fornitura elettrica”; Adeguamento alle disposizioni di cui alla legge 160/2019. determinazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria “imu” anno 2020 – conferma azzeramento aliquota del tributo sui servizi indivisibili “TASI” anno 2020; Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU); Tassa sui rifiuti (tari) approvazione provvisoria del piano finanziario e delle tariffe per l’anno 2020; Differimento scadenza 1° rata acconto IMU al 30 settembre 2020 per le categorie commerciali in difficoltà economiche per COVID