Canicattì, convocato per domani un tavolo tecnico per problematiche relative all’IPAB “Burgio Corsello”

E’ stato convocato per domani alle 10:00 in Sala Giunta un tavolo tecnico per cercare delle soluzioni utili a scongiurare la chiusura dell’IPAB “Burgio Corsello” di Canicattì.

Invitati a partecipare all’incontro il Commissario straordinario dell’IPAB, dr. Guglielmo Pietro Reale; il Presidente del C.C. avv. Alberto Tedesco; il Comitato Cittadino spontaneo; il rappresentante sindacale RSU CGIL, Pietro Acquilino; l’avvocato Carmen Augello e i legali dei dipendenti IPAB, avvocati Selenia Canicattì, Lidia Macaluso, Gero Li Calzi, Flora La Vecchia, Antonio Giarratana.

La riunione è stata decisa in attuazione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta “aperta con carattere straordinario” che si è tenuta il 10 agosto scorso nei locali dell’Istituto assistenziale.

Il sindaco Ettore Di Ventura auspica che da tale incontro emerga una via percorribile a sanare le indubbie criticità dell’Ente Assistenziale ed evitarne la chiusura.