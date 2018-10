Canicattì, coppia viene sequestrata e rapinata: è caccia ai malviventi

Connect on Linked in

Sequestrati in casa propria, malmenati e derubati dei propri averi. Sembra una scena del film Arancia Meccanica di Stenley Kubrick quella avvenuta oggi a Canicattì ma invece rappresenta la pura realtà, talvolta assai più cruenta della finzione.

A quanto pare infatti una coppia di coniugi canicattinesi ha vissuto dei puri attimi di terrore all’interno della propria abitazione sita in contrada Rinazzi per via di un gruppo di farabutti col volto coperto che è penetrato all’interno dell’appartamento minacciando marito e moglie di gravi ripercussioni nel caso in cui non avessero obbedito agli ordini.

Una volta dentro dunque, i malviventi avrebbero obbligato i proprietari a farsi consegnare denaro e preziosi per un valore ancora da calcolare.

Ma non sarebbe finita qui. Uno dei delinquenti pare che abbia colpito in testa la donna, forse per via di un tentativo di reazione, per poi bloccarla all’interno dello sgabuzzino insieme al marito e darsi alla fuga.

Una volta riuscitasi a liberare, la coppia ha allertato le forze dell’ordine che hanno attivato una serie di posti di blocco nel circondario atti a catturare i malfattori.

Indagini in corso da parte degli inquirenti del commissariato di Canicattì.

Di Pietro Geremia