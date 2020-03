Canicattì, coronavirus: approvata delibera di Giunta per l’igienizzazione del territorio comunale

Connect on Linked in

L’amministrazione comunale di Canicattì, ha approvato la delibera di Giunta per effettuare la sanificazione e igienizzazione del centro urbano e periferie, locali ed edifici comunali e scuole di competenza comunale prima dell’inzio delle attività didattiche.

L’assessore Umberto Palermo , ha già incontrato i rappresentanti di molte associazioni di categoria che operano nell’ambito agricolo i quali hanno dato massima disponibilità a mettere a disposizione degli atomizzatori, mezzi solitamente usati in agricoltura per i trattamenti antiparassitari nei vigneti, naturalmente previa pulizia e igienificazione, per spargere in tutto il territorio un disinfettante a base di ipoclorito di sodio , sostanza base della comune candeggina.

“E’ una situazione di emergenza che stiamo cercando di fronteggiare con il massimo impegno – comunica l’assessore Palermo – siamo già al lavoro in modo da poter iniziare la sanificazione entro le prossime 48 ore, per questo motivo chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini chiedendo loro di rimanere in casa, uscire solo lo stretto necessario al fine di evitare il diffondersi del coronavirus.

Naturalmente , prima dell’inizio delle operazioni di sanificazione, saranno comunicati i giorni e tutte le indicazioni da seguire.”