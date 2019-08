Canicattì, cortometraggio sulla vita del giudice Livatino: domani viale Reg Margherita chiuso dalle 7 alle 13

Connect on Linked in

Il sindaco Ettore Di Ventura informa che domani, dalle 7 alle 13, Viale Regina Margherita sarà chiuso al traffico veicolare per consentire al regista Angelo Sferrazza, all’organizzatore generale Tony Gangitano e alla troupe di “Associazione Arte Cinema e altro” di effettuare le riprese per un cortometraggio sul Giudice Rosario Livatino.

La circolazione veicolare sarà sospesa anche in via Cattaneo e via Oliveti. Alla luce dell’O.S. n°.149/2019, giovedì prossimo, i veicoli provenienti da c.sp Umberto I e da Largo Amendola all’intersezione con largo Savoia hanno l’obbligo di svoltare a sx per via C.Battisti o a dx per parco delle Rimembranze.

“Ben vengano queste iniziative rivolte a tenere vivo il ricordo del nostro eroico concittadino”. ha commentato il primo cittadino.