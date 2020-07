Canicattì, al via procedura per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali per erogare “buoni spesa”

Connect on Linked in

L’assessore alle Politiche Sociali, Antonio Giardina, informa che l’Amministrazione Comunale ha avviato una procedura di manifestazione di interesse per creare un elenco di operatori economici, titolari di esercizi commerciali con sede a Canicattì, che siano interessati ad aderire all’iniziativa di erogazione di “buoni spesa”, rivolti ai nuclei familiari in difficoltà economica per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e a quelli in stato di bisogno.

I voucher saranno spendibili per l’acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità e saranno erogati grazie alle risorse economiche messe a disposizione del Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020.

Pertanto, gli esercizi commerciali sopra descritti, sono invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire alla iniziativa. Il successivo elenco degli aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Canicattì.

I voucher spesa saranno consegnati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Canicattì ai cittadini richiedenti, aventi diritto, che liberamente sceglieranno gli esercizi commerciali convenzionati, inseriti nell’apposito elenco. In caso di sconto offerto dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del voucher.

Il rimborso dei costi agli esercenti avverrà a rendiconto, ogni trenta giorni. Il singolo buono spesa avrà un valore nominale di € 5,00 (cinque euro). Il numero dei buoni spesa da assegnare a ciascun nucleo familiare sarà proporzionato al numero dei componenti familiari in relazione alle somme complessivamente disponibili.

I buoni spesa dovranno essere spesi solo per l’acquisto di prodotti di prima necessità, esclusivamente negli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Canicattì; non sono cedibili, pertanto, devono essere controfirmati dal possessore; comportano l’obbligo per il fruitore di pagare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

I buoni spesa (voucher) non possono essere utilizzati per l’acquisto di : a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); c) beni voluttuari. L’Ufficio Servizi Sociali liquiderà, all’esercizio commerciale, il corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare nota di addebito, esclusa dal campo di applicazione dell’ I.V.A. alla quale dovranno essere allegati i buoni spesa (voucher) ricevuti per la transazione. In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica e controllo effettuata dall’Ente.

Possono presentare istanza le ditte con sede/unità locale a Canicattì e iscritti alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) per le attività di fornitura prevista, avere il relativo codice ATECO, essere in possesso della capacità di contrarre con la P.A., del DURC aggiornato e possedere il requisito della regolarità contributiva presso l’Agenzia delle Entrate.

Per manifestare interesse ad aderire all’iniziativa, gli esercizi commerciali interessati dovranno presentare domanda, utilizzando apposita modulistica, da far pervenire indicando obbligatoriamente nell’oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19”: – esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it.

La domanda dovrà contenere copia del documento d’identità del legale rappresentante e dovrà inviarsi entro e non oltre il 13 luglio 2020 alle ore 12,00. Per ulteriori info contattare il resp. Ufficio Servizi Sociali – Antonino Sferrazza tel: 0922/ 734337 solidarietasociale@pec.comune.canicatti.ag.it