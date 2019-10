Canicattì, costringe impiegati a ritornare parte dello stipendio: condannato imprenditore

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi il tribunale di Agrigento ha condannato a 5 anni di reclusione un imprenditore 59enne di Canicattì per l’accusa di estorsione aggravata.

I fatti risalirebbero ad alcuni mesi fa quando l’uomo, legale rappresentante della società Dolciaria Srl nonché responsabile del supermercato Eurospin di Canicattì, sarebbe stato denunciato da un suo dipendente in quanto, sotto la minaccia del licenziamento, non solo avrebbe chiesto al denunciante e ad alcuni suoi colleghi il pizzo sulla busta paga con il classico sistema del “cavallo di ritorno” ma li avrebbe anche fatto lavorare per ore maggiori di quelle previste dal contratto.

In seguito

alla pronuncia del giudice il primo grado e non appena verranno emesse le

motivazioni della sentenza il legale dell’imputato ha annunciato di voler

impugnare il verdetto per far valere le proprie tesi difensive.

Di Pietro

Geremia