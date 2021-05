Purtroppo non accenna a placarsi l’escalation di nuove positività al Covid-19.

E’ di poco fa infatti la notizia, data come sempre dal sindaco Ettore Di Ventura sulla sua pagina Facebook, della positività al Covid-19 di altri 9 soggetti.



La maggior parte dei soggetti sarebbe asintomatica o con sintomi lievi, un altro nostro concittadino invece, pensionato, sarebbe stato ricoverato presso il locale ospedale con necessità di supporto di ossigeno. Nelle scorse ore un 47 enne, dopo un primo ricovero a Canicattì è stato trasferito nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Ecco la nota del primo cittadino:

“Continuano senza sosta, purtroppo, le comunicazioni da parte dell’ASP di soggetti positivi. Infatti nel pomeriggio ho ricevuto la notifica che riguarda altri 9 nostri concittadini risultati positivi al Covid-19.

Ci aspettavamo questo incremento anche alla luce delle indagini epidemiologiche condotte in questi giorni in conseguenza della chiusura del plesso Gangitano. Anche se la maggior parte dei casi riguardano soggetti che nulla hanno a che vedere con l’ambito scolastico.

A questo punto ritengo che la situazione è diventata molta seria e non va sottovalutata. Non possiamo più permetterci di tenere un comportamento menefreghista e irresponsabile. Tutti abbiamo il dovere di osservare e fare osservare ogni precauzione necessaria a tutelare la nostra salute. Non è più il momento di scherzare, dimostriamo di essere una comunità che rispetta le regole per la salvaguardia del nostro bene primario che è la nostra salute!”.

A Canicattì le persone positive al Covid-19 sono in totale 27.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato