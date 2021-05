L’amministrazione comunale di Canicattì, informa la cittadinanza che i soggetti risultati positivi al test sierologico per il coronavirus e che sono in attesa dell’esito del tampone da parte dell’ASP territoriale sono obbligati a rispettare i protocolli previsti dalle Ordinanze Regionali n. 1/Rif del 27 marzo 2020 e n. 2/Rif del 25 settembre 2020.



L’obbligo è finalizzato a contenere una possibile propagazione del virus. I rifiuti dovranno essere raccolti in maniera indifferenziata all’interno di tre sacchetti, uno dentro l’altro, chiusi adeguatamente con guanti monouso e non devono essere assolutamente depositati fuori dall’abitazione.

Nel caso in cui l’esito del tampone sia negativo i rifiuti raccolti saranno ritirati dagli operatori ecologici che svolgono il servizio raccolta, previa comunicazione telefonica all’Ufficio ARO al n. 0922734349.

Nel caso di tampone positivo i rifiuti verranno prelevati direttamente dall’ASP competente per territorio che seguirà le procedure d i smaltimento indicate nelle suddette ordinanze.

Il sindaco Ettore Di Ventura.