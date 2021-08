L’emergenza Covid 19 a Canicattì continua a peggiorare, anche oggi il bilancio è pesante, un’altra vittima e 25 nuovi positivi. I decessi da inizio pandemia sono arrivati a 35 mentre gli attuali positivi in città sono 297.

” Ancora un numero consistente di contagi, ben 24, derivanti da contatti stretti con soggetti già positivi o appartenenti a nuclei familiari che si sono contagiati massicciamente – commenta il sindaco Ettore Di Ventura – 5 i fine isolamento.

Purtroppo anche oggi si registra un decesso per covid, così come da referto ufficiale pervenuto dalle Autorità Sanitarie competenti. La nostra Comunità paga un conto pesante per questa assurda pandemia che ha portato via ben 35 concittadini. Alla famiglia formuliamo parole e sentimenti di sincero cordoglio.

A tutti i cittadini che non hanno ancora provveduto a sottoporsi a vaccinazione va la nostra sollecitazione a vaccinarsi, a non assembrarsi, a sanificare le mani, ad usare le mascherine correttamente e soprattutto in luoghi in cui le distanze minime di sicurezza non sono rispettate.

Agli esercenti si raccomanda di vigilare che la propria clientela rispetti la normativa e, ovviamente, di essere di esempio rispettandola a loro volta. Bisogna essere “pacatamente” intransigenti perchè ne va della salute del singolo e, ovviamente, di tutta la Comunità.”