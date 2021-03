Il sindaco di Canicattì, vistI i dati epidemiologi riguardanti l’aumento dei contagi da Covid-19, ha firmato una nuova ordinanza restrittiva.

” Come preannunciato, oggi, ho emesso una ordinanza sindacale con la quale dispongo il divieto di stazionamento in diverse aree pubbliche cittadine – commenta il primo cittadino – in particolare il provvedimento, che ha effetto immediato, riguarda Villa Comunale, Piazza IV Novembre, Piazzale Nassiriya, Parcheggio Padre Gioacchino Lalomia, Parco Pertini, Villa Perosi e Area Artigianale.L’inosservanza di tale divieto comporterà la sanzione amministrativa di 400 euro .Ricordo, infine, che dalle 22 alle 5 non è possibile stare fuori casa se non per giustificati motivi.”