Continua ad aggravarsi l’emergenza Covid a Canicattì, l’Asp di Agrigento pochi miunuti fa ha comunicato altri 14 nuovi positivi al Covid-19 che portano il numero totale delle persone in quarantena a 204.

Numeri che, se non si prendono seri provvedimenti, sono destinati a crescere con gravi rischi per la popolazione. Interi nuclei familiari sono in quarantena e, in molti casi, si registrano sintomi pesanti come febbre alta e difficoltà respiratorie.

“Non accenna ad arrestarsi la curva dei contagi.Anche oggi si registra un aumento a causa dei nuovi 14 casi di positività comunicatici dall’ASP – commenta il sindaco, Ettore Di Ventura – nessun fine isolamento. Salgono a 205 i soggetti positivi al covid. La contagiosità del virus sta colpendo interi nuclei familiari.

I nuovi casi sono tutti sottoposti a trattamento domiciliare. Siamo in stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Agrigento, per monitorare la situazione che nelle prossime ore potrebbe portare alla richiesta di attuazione della Zona Rossa nella nostra Città.”