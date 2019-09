Canicattì, criminalità: forzate diverse autovetture in via Cesare Battisti

Connect on Linked in

Sono in aumento gli episodi di microcriminalità a Canicattì. Nei giorni scorsi si sono verificati furti in appartamenti in via Vittorio Emanule e danneggiamenti ai danni di autovetture in via Cesare Battisti.

La gente è preoccupata per questa escalation criminale che ultimamente è in forte aumento. In molti, visto il ripetersi di questi eventi criminali, si stanno attrezzando piazzando nei balconi delle proprie abitazioni delle telecamere a circuito chiuso che riprendono 24 ore su 24 tutto ciò che accade all’esterno.

La situazione in alcuni quartieri è critica, come ad esempio in piazza IV Novembre diventata da tempo luogo di bivacco e , in alcuni occasioni , teatro di risse tra gruppi di stranieri.

La gente è esasperata da questa situazione e chiede a gran voce all’amministrazione comunale di prendere provvedimenti immediati .