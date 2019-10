Connect on Linked in

Ancora criminalità in azione a Canicattì, i malviventi sono entrati in azione la notte scorsa in via Carlo Alberto.

Dopo aver buttato giù un muro, i ladri sono riusciti ad introdursi all’intenro di una tabaccheria portando via contanti, gratta e vinci , diverse stecche di sigarette e prodotti vari.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’arma della locale compagnia ma dei malvienti nessuna traccia. Il bottino è abcora da quantificare.