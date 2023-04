Impennata di furti di ciclomotori in città. In via Giordano a Canicattì, una traversa di via Carlo Alberto, ignoti hanno portato via un Piaggio Zip di proprietà di una 48enne. La donna ha formalizzato la denuncia presso la locale compagnia dei carabinieri, in contrada Carlino.

Il mezzo era parcheggiato sotto casa, ignoti lo hanno asportato con molta probabilità durante la notte.

Da diversi mesi ad essere presi di mira sono numerosi ciclomotori. Gli inquirenti non escludono nessuna pista. Dietro questa ondata di furti, potrebbe esserci la mano di qualche organizzazione criminale del luogo specializzata in questo settore.