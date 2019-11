Canicattì, Croce Rossa organizza giornata commemorativa in onore dei Vigili deceduti ad Alessandria

Print This Post

La Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Agrigento Unità Territoriale di Canicattì , invita tutta la cittadinanza a partecipare alla giornata commemorativa in onore ai tre Vigili del Fuoco caduti ad Alessandria (TO) durante l’adempimento del proprio dovere, che si terrà presso il distaccamento dei Vigili del fuoco del comune di Canicattì sito in Contrada Carlino, nel giorno 11/11/2019 alle ore 16:30 dove saranno presenti tutte le Autorità Civili e Militari.

Fiduciosi della vostra partecipazione cogliamo l’occasione per porgervi distinti saluti.