Canicattì, da oggi, 23 gennaio 2020, il sottopassaggio coperto di via Casella chiude al traffico veicolare

L’amministrazione comunale di Canicattì, ha disposto la chiusura al traffico veicolare del sottopassaggio di via Casella nonchè il divieto di sosta, a partire da oggi 23 gennaio fino al prossimo 5 febbraio 2020.

Queste le modifiche al traffico veicolare:

i veicoli provenienti da via Casella, lato piscina comunale, dovranno svoltare a sinistra per via Cartesio; quelli provenienti da via Casella, direzione via De Gasperi, dovranno svoltare a destra per via Brescia.

Tali disposizioni si sono rese necessarie per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di sistemazione del suddetto tratto e saranno valide fino alla conclusione dei lavori.

In passato la zona in questione era stata oggetto di diverse segnalazioni.