Parte oggi, lunedì 17 gennaio, il nuovo Hub Vaccinale di Via Milano a Canicattì, presso la Palestra Casa Balilla . A darne notizia è lo stesso sindaco, Vincenzo Corbo, tramite il suo profilo Facebook.

” La struttura, in queste ultime settimane, è stata oggetto di un totale restyling tale da potere soddisfare l’utenza in tempi celeri ed in locali accoglienti – commenta il primo cittadino – oltre a creare un ambiente idoneo agli operatori sanitari cui va sempre il mio plauso e gratitudine per il lavoro encomiabile fin qui svolto. Finalmente poniamo la parola fine a tutte le criticità riscontrate in questi ultimi anni nei vecchi locali di via Pietro Micca .”