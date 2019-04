Canicattì, da oggi riprende la consegna dei mastelli

Print This Post

Riprende la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata a Canicattì.

Il servizio era stato sospeso una settimana fa per ragioni logistiche, indipendenti dalle aziende che hanno in appalto il servizio, portando non pochi disagi nella popolazione canicattinese che ha comunque continuato a recarsi presso il centro di distribuzione nella speranza di avere maggiori dettagli.

Superate le difficoltà iniziali dunque la ditta appaltatrice ha fatto sapere agli utenti che si erano prenotati, i quali sono stati raggiunti telefonicamente assegnandogli un codice personale da presentare al momento della consegna del materiale, che da oggi fino a sabato 6 aprile potranno recarsi nuovamente presso il Centro Culturale San Domenico per ricevere il kit previsto per la differenziata.

Per chi invece non si fosse ancora prenotato, potrà chiamare il numero verde della Sea 800-915585 tutti i giorni, domenica esclusa, dalle 9.00 alle 14.00.

Di Pietro Geremia