Canicattì, da oggi via tutti i cassonetti: da lunedì si parte con la raccolta differenziata(Video intervista)

Connect on Linked in

Il momento topico è arrivato, da oggi via tutti i cassonetti e da lunedì si parte in tutta la città con la raccolta differenziata.

Di sicuro ci saranno dei disservizi iniziali ma la raccomandazione che fanno gli amministratori pubblici è quella di non abbandonare rifiuti per strada o dove prima erano sistemati i cassonetti poichè sono stati già predisposti imponenti controlli da parte della polizia municipale e della guardia ambientale ed il rischio, per chi non rispetta le regole, è quello di incappare in pesanti sanzioni pecuniarie.