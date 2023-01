Da un’idea di Maria Lo Monaco e Lillo Restivo, con il Patrocinio del Comune di Canicattì e grazie al main sponsor BCC San Francesco, nasce il progetto “Luce”.

strata Di Li Negozi in Arte, con la direzione artistica di Andrea Di Pas Design dal 4 al 8 gennaio 2023 dalle 18:00 alle ore 22:00

ingresso libero (area pedonale) Via Cavour, Canicattì AG.

Mostra di arte contemporanea all’interno delle vecchie attività commerciali ormai chiuse da anni ed eccezionalmente aperte in questa occasione, presso Via Cavour, anticamente detta “strata di li negozi”.

Le vetrine torneranno a rivedere gli occhi curiosi, indiscreti e attenti dei visitatori. L’evento, fortemente voluto dagli organizzatori e dalla direzione artistica, si traduce in una passeggiata lungo l’antica via per ri-evocare in chiave contemporanea, abitudini ormai spente.

“LUCE” ha la finalità di promuovere nuovi artisti emergenti del territorio attraverso un museo effimero distribuito per le vie della città dove l’illuminazione degli ambienti e le opere saranno i protagonisti; inoltre si vuole riportare vita ai luoghi abbandonati, ormai destinati al degrado fisico e sociale con lo scopo di sensibilizzare la comunità alla fruizione e cura degli stessi e ricordare (o far conoscere alle nuove generazioni) le abitudini e le usanze che hanno caratterizzato Via Cavour, e non solo, in passato con la speranza che questa sia solo una scintilla per una rinascita. Tutto questo e tanti altro è “Strata Di Li Negozi in Arte”.