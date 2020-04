Canicattì, danneggiate auto in sosta: incendiato un Suv in via Cherubini

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il Coronavirus sta cambiando le abitudini della gente ma anche quelle dei criminali.

Mercoledì notte, approfittando delle strade deserte, i topi d’auto hanno messo a segno una serie di danneggiamenti ai danni di macchine in sosta.

Una di queste, un Suv appartenente ad un rappresentante, è stata data alle fiamme. Il fattaccio è accaduto in via Cherubini, sul posto si sono recati i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Un altro incendio di auto era accaduto la scorsa settimana in via Marconi.

C’è preoccupazione tra la gente per l’escalation di furti all’interno delle auto in sosta per questo motivo chiedono alle forze dell’ordine di intensificare i controlli notturni al fine di scoraggiare ulteriori episodi criminali.