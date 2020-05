Canicattì, danni provocati da buca non segnalata in via C. Alberto: automobilista denuncia il Comune(Foto)

Connect on Linked in

Un automobilista canicattinese ha denunciato il Comune di Canicattì a causa di un incidente, causato da una buca non segnalata in via Carlo Alberto .

E’ accaduto lo scorso 14 gennaio quando l’automobilista, a bordo di un’Audi, è incappato in una buca di grosse dimensioni in via Carlo Alberto, all’altezza del bivio per Delia.

L’impatto ha provocato la rottura della scatola dello sterzo e altri danni principalmente di meccanica. Lo sfortunato automobilista ha dovuto chiamare il soccorso stradale per portare via il mezzo.

Del caso si sta occupando lo studio d’infortunistica stradale Alfonso Cigna che ha redatto la denuncia del sinistro e realizzato ampia documentazione fotografica al fine di chiedere il risarcimento dei danni al Comune di Canicattì.