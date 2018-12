Canicattì, decesso dell’avv.Ernesto Marchese Ragona: il cordoglio del sindaco Di Ventura.

Print This Post

Il sindaco Ettore Di Ventura esprime il suo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Ernesto Marchese Ragona. “Il mio pensiero va a quest’uomo che va ricordato per le sue capacità, correttezza, disponibilità e grande responsabilità civile.

Profondo conoscitore della “cosa pubblica” ha ricoperto per anni la carica di Presidente della Provincia Regionale di Agrigento e di componente dell’esecutivo di Giunta, lasciando un segno profondo nel mondo della politica e sul territorio.

Merita un particolare cenno il grande impegno dedicato allo sviluppo della zootecnia e dell’agricoltura siciliana, profuso durante gli incarichi di vertice regionale nell’Associazione Allevatori, nella Forestale e nel Consorzio di Bonifica.

Manifesto, pertanto, sincere e sentite condoglianze alla famiglia per la grave perdita”.

Il direttore Davide Difazio e tutta la redazione di siciliareporter esprimono sentite condoglianze alla famiglia.