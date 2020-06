Canicattì, degrado in via Carini: intervengono i comitati di quartiere

Print This Post

Il Presidente del Comitato civico spontaneo del quartiere Borgalino ( Nuova Canicattì ) Anthony Cuva ritorna a segnalare lo stato di degrado in cui versa la Via Carini e specificatamente la strada che conduce al Convento dei Padri Cappuccini.

Abbiamo ascoltato le lamentele dei cittadini residenti, dichiara Anthony Cuva, che ormai da tempo provano a segnalare agli uffici competenti lo stato di degrado in cui versa la zona con le erbacce che hanno preso il sopravvento e in particolar modo nell’ aiuola posta lungo la strada .

Dopo continue segnalazioni, continua Anthony Cuva, i lavori di discerbamento erano stati avviati ma improvvisamente sono stati sospesi lasciando i luoghi in una condizione di fatiscenza costituendo in caso d’incendio un grave pericolo in caso di incendio all’incolumità pubblica .

Pertanto, conclude Anthony Cuva, sollecitiamo l’amministrazione comunale ad intervenire nel più breve tempo possibile al fine di dare decoro ad un sito che per il richiamo e l’importanza che lo stesso riveste da un punto di vista religioso e storico finisce per rappresentare agli occhi dei pellegrini l’immagine della nostra città.