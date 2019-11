Canicattì, Democrazia partecipata: i canicattinesi scelgono la musica e l’arte con l’Ass “Gaspare Lo Nigro”

Print This Post

Grande orgoglio per l’associazione Gaspare Lo Nigro: per la destinazione dei fondi della democrazia partecipata 2019 i cittadini di Canicattì hanno scelto, numerosissimi, il progetto “Primavera delle Arti“, dimostrando di aver apprezzato le precedenti rassegne organizzate dall’Associazione e di possedere una crescente sensibilità alla cultura e all’arte.

L’associazione ha infatti realizzato eventi di rilievo con artisti provenienti sia dal territorio siciliano che da altri paesi Europei, di fama e carriera internazionale, privilegiando sempre Il repertorio della musica colta e affiancando gli eventi musicali ad altrettanti appuntamenti con le arti figurative, coordinati dalla Prof. Manuela Giglia.

Vasto e ricco il cartellone di eventi previsto per la stagione 2019/2020: l’associazione auspica la massima collaborazione da parte dell’amministrazione comunale per mettere in atto nel miglior modo possibile la proposta progettuale scelta dei cittadini canicattinesi.

Il cartellone prevede infatti l’organizzazione di concerti, da dicembre a giugno, con orchestra, coro, solisti e musica da camera e la realizzazione per la prima volta di un’opera lirica, “La Serva padrona” di Giovan Battista Pergolesi, oltre ad appuntamenti di musica jazz e musica per il cinema.Ad ogni evento musicale corrisponderà un’esposizione di arte figurativa.

L’Associazione G. Lo Nigro intende rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che l’hanno sostenuta, che potranno fruire gratuitamente di una ricca stagione di appuntamenti artistici.