Canicattì, democrazia partecipata: possibile esprimere la propria preferenza il 23 luglio

Sarà possibile esprimere la preferenza circa i fondi di destinazione relativi alla democrazia partecipata, circa 20 mila euro, anche online.

basterà compilare questo modulo online, entro il 23 luglio, inserendo i propri dati anagrafici e allegando una fotografia o una scansione di un documento di riconoscimento.



Si ricorda che:

ogni cittadino potrà esprimere 1 sola preferenza; i documenti allegati dovranno essere leggibili interamente. Qualora non vi sia corrispondenza tra i dati inseriti e i documenti allegati (oppure in caso di documento non valido) la preferenza espressa non verrà presa in considerazione.