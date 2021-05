L’assessore alle Attività Produttive e all’Associazionismo del comune di Canicattì, Flavia Li Calzi, informa la cittadinanza che le operazioni di voto per la Democrazia Partecipata, rinviate a causa dell’emergenza Covid, si terranno martedì 20 maggio 2021 al Centro Culturale dalle 9:00 alle 17:00.

Per garantire una maggiore efficienza del servizio, è stato attivato un servizio di pre registrazione utilizzando google Form .

In tale form è necessario inserire, oltre alle proprie generalità, la copia del documento di identità in corso di validità attestante la maggiore età e la residenza in loco.

Durante le operazioni di voto sarà presente personale comunale per regolare gli afflussi nel percorso prestabilito che prevede:

1. la postazione di ingresso in cui verrà misurata la temperatura e verrà garantita la sanificazione delle mani; 2. la postazione dove l’utente, previa firma, riceverà la scheda per la votazione;

3. il seggio, in cui, una volta sanificate nuovamente le mani, si potrà apporre una X su uno dei 9 progetti pervenuti.

Si consiglia di portare una penna da casa, in alternativa è obbligatoria la sanificazione delle mani.

L’ingresso per i votanti avverrà dal cancello di Via Foscolo mentre l’uscita sarà dal cancello di Via Tito Speri.

Per qualsiasi informazioni è possibile contattare il numero Whatsapp del Centro Culturale 3792472728, solo tramite messaggi.