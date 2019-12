Canicattì, democrazia partecipata: una palestra all’aperto per il benessere di tutta la famiglia (Foto e Video)

Connect on Linked in

Portare i bimbi al parco e contemporaneamente mantenersi in forma, da oggi si può grazie ad un progetto , finanziato con i fondi della democrazia partecipata, realizzato dall’associazione DD EVENTS.

Il Comune di Canicattì, ha creduto in questa iniziativa finanziando , in parte, la proposta avanzata dall’associazione. Come si suol dire unire l’utile al dilettevole.

Grazie al nuovo attrezzo installato nell’area di via della Costituzione, opportunamente bonificata e video sorvegliata , sportivi di ogni età, ritagliandosi poco meno di mezz’ora , possono lavorare quotidianamente sul rinforzo della muscolatura delle gambe ed addominali .

Il nuovo attrezzo , fornito dalla ditta FreeTness Italia di Massimo Di Grigoli, sarà adatto alle numerose famiglie del quartiere che avranno un’occasione per praticare attività fisica insieme ai più piccoli in un contesto rilassato come quello di un’area verde a pochi passi da casa.

Il parco di via Della Costituzione, da tempo si trovava in stato di degrado, dopo una prima bonifica che ha avuto l’obiettivo di rimuovere pericoli come vetri rotti, chiodi e giochi ormai distrutti e pericolosi, nelle prossime settimane sarà oggetto di nuovi interventi da parte del Comune, l’obiettivo è quello di migliorare la manutenzione di alcuni dei giochi per bambini esistenti.

Ma non solo , se andranno in porto dei progetti previsti dalla comunità europea , oltre all’installazione nei parchi urbani , i percorsi fitness all’aperto potranno essere inseriti anche in altre aree comunali in modo da offrire a tutti i cittadini l’occasione di sciogliersi i muscoli e fare esercizio.