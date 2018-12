Canicattì, Denunciate due persone per minacce

Connect on Linked in

Gli uomini di pubblica sicurezza del commissariato di Canicattì guidati dal vice questore Cesare Castelli hanno denunciato nei giorni scorsi 2 persone per minacce.

La prima sarebbe un 40enne di Canicattì il quale, proprio a pochi giorni dalla giornata contro la violenza sulle donne, in seguito ad un violento litigio con la moglie pare che l’abbia dapprima minacciata di morte per poi picchiarla in modo talmente brutale da mandarla in ospedale dove i medici del pronto soccorso le hanno dato alcuni giorni di prognosi.

Il secondo individuo ad essere denunciato invece è stato un uomo di sessantanni anch’egli originario di Canicattì che pare abbia minacciato il proprio vicino di casa 50enne dopo averci litigato per futili problemi di vicinato.

Di Pietro Geremia