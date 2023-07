Un giovane di Canicattì è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, il ragazzo ha avuto un incidente autonomo in via Cirillo, sul posto sono intevenuti gli agenti del locale commissariato i quali, dopo essersi sincerati delle condizioni di salute del venticinquenne, hanno proceduto ai controlli.

I valori emersi dall’alcol test sono risultati superiori a quelli consentiti dalla legge, per questo motivo il ragazzo è stato deferito all’autorità giudiziaria.