Canicattì, denunciato il 40enne che tentò di aggredire il sindaco Di Ventura

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

In seguito al tentativo di aggressione ai danni del Sindaco Di Ventura avvenuto venerdì scorso ad opera di un disoccupato 40 enne sventato grazie al coraggioso intervento del Commissario Vincenzo Lauricella, lo stesso aggressore è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura delle Repubblica di Agrigento per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo si era recato in comune intento a protestare per la mancata raccolta della spazzatura, ma una volta giunto all’interno del municipio, ha iniziato a creare scompiglio prendendosela con i dipendenti e con i la mobilia li presente.

Solo grazie all’intervento dei vigili urbani nella persona del Commissario Lauricella si è finalmente riusciti a portare la calma alla sede comunale, con la spiacevole conseguenza del ferimento all’arcata sopraccigliare del tutore dell’ordine immediatamente curata dai medici dell‘ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Di Pietro Geremia