Canicattì, depreda pc da auto parcheggiata: arrestato 19enne

Un arresto lampo ieri notte a Canicattì.

Gli agenti della sezione Volanti di Canicattì, appartenenti al locale commissariato guidato dal Vice Questore Cesare Castelli, hanno arrestato un S.G., 19enne del posto, per il reato di furto aggravato su autovettura.

A quanto pare il giovane sarebbe stato notato dai poliziotti in servizio di pattuglia per il controllo del territorio mentre transitava appiedato nel centralissimo Largo Aosta con fare circospetto portando con sé una borsa.

Insospettiti dagli atteggiamenti guardinghi del 19enne, i rappresentanti delle forze dell’ordine l’avrebbero raggiunto e bloccato per poi procedere ad una perquisizione in cui sarebbe stato rinvenuto un computer portatile di una nota marca il cui possesso non è stato giustificato dal giovane.

Mentre erano in corso gli accertamenti nei pressi della piazza sarebbe stata rintracciata una giovane donna che avrebbe denunciato di aver rinvenuto in frantumi il finestrino della autovettura dove ignoti avevano asportato proprio una borsa contenente il suo Pc.

Fatta la comparazione con quanto rinvenuto addosso al 19enne, la ragazza avrebbe così riconosciuto borsa e computer confermando i sospetti degli agenti che avrebbero arrestato S.G. in flagranza di reato.

Una volta terminate le formalità di rito, la refurtiva è stata riconsegnata alla proprietaria mentre invece il 19ennne è stato accompagnato presso la sua abitazione per ivi rimanere in regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia