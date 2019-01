Canicattì, deteneva droga in casa: ai domiciliari un 31enne

Print This Post

Nella giornata di ieri i poliziotti del commissariato di Canicattì, guidati dal vice questore Cesare Castelli, hanno posto agli arresti domiciliari un pregiudicato residente in città.

Nel dettaglio, l’operazione di esecuzione della misure alternative alla detenzione carceraria, emesse con ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, è andata a carico di C.A., classe 1988, per essere stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nel 2017, con la pena di 8 mesi di reclusione.

L’uomo, considerato dall’autorità giudiziaria socialmente pericoloso, era stato peraltro tratto in arresto sempre per spaccio di droga nel gennaio del 2018, quando era già sottoposto agli arresti domiciliari e dovrà pertanto rimanere ristretto in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione con numerose prescrizioni.

Di Pietro Geremia