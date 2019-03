Canicattì, Determinati i valori delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta IMU per l’anno 2019

Si informa che con deliberazione di Giunta Municipale n. 32/2019 sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili ai fini dell’IMU per l’anno 2019.

Nello specifico sono stati rivisti i valori di mercato delle aree edificabili tenendo in considerazione soprattutto i sopraggiunti vincoli di tipo paesaggistico nonché di quelli per la presenza di metanodotti, reti ferroviarie, acquedotti per i quali, per legge, c’è l’obbligo di distaccarsi.

Questo è stato fatto per tutte le zone omogenee dove è prevista una edificabilità proponendo due tipi di valori, uno per l’area dove sussiste il vincolo e uno per le aree dove il vincolo non c’è.

Ne danno comunicazione il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura e l’assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo.