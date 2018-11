Canicattì, deve scontare una pena di 4 anni: arrestato 30enne romeno

Connect on Linked in

Gli uomini della Polizia di Stato di Canicattì hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, un rumeno 30enne residente in Inghilterra ma domiciliato di fatto nella provincia di Agrigento per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A quanto pare l’uomo, attivamente ricercato in ambito nazionale in seguito ad una sentenza definitiva che l’aveva condannato ad una pena detentiva di 4 anni, 7 mesi e 28 giorni oltre ad una multa di 19.333,00 euro, sarebbe stato individuato durante una vasta operazione anticrimine disposta dal Questore Maurizio Auriemma nel territorio canicattinese da parte del personale del locale Commissariato all’interno di un noto bar del centro cittadino e, dopo gli adempimenti di rito, condotto presso la casa circondariale di Agrigento su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia