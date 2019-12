Canicattì, Di Ventura tuona su raccolta differenziata: “Gli impianti sono saturi, organico e secco residuo direttamente in discarica”

Print This Post

Che la gestione dei rifiuti in Sicilia fosse una brutta gatta da pelare si sapeva, ma adesso è lo stesso Sindaco di Canicattì Ettore di Ventura a darne la conferma.

Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino della città dell’Uva Italia pare infatti che lo spazio previsto negli impianti adibiti a smaltire i sacchi di umido si sia esaurito facendo di fatto confluire tonnellate di rifiuti correttamente differenziati direttamente in discarica.

Il problema sarebbe derivante dalla carenza di strutture per la differenziata da parte della Regione che andrebbe così a vanificare gli sforzi messi in campo non solo dai cittadini canicattinesi ma anche di quelli di altri comuni dell’Isola.

Di Pietro Geremia