Canicattì, Diego Dalla Palma all’Euroform con i ragazzi delle classi di operatore del benessere

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Scuola Professionale dei Mestieri Euroform ha organizzato un seminario motivazionale con Diego Dalla Palma per gli alunni delle classi di Operatore del Benessere, ramo acconciatori ed estetica.

Il seminario avrà luogo domani 25 gennaio pv presso i locali dell’Audiotorium del Polo Universitario di Agrigento e giorno 26 gennaio presso l’Auditorium della Chiesa di Santa Rita a Canicattì.

Far comprendere agli alunni l’importanza dell’impegno e del sacrificio lavorativo per raggiungere il successo è di fondamentale importanza a che prendano consapevolezza della responsabilità che hanno verso loro stessi e la qualità del percorso scolastico posto in essere.

Diego Della Palma è il “motivatore” chiamato come mentore di questo seminario e metterà la propria esperienza a disposizione dei ragazzi e dei docenti intervenuti mostrando loro come trasformare un sogno in realtà.

Ancora una volta la Scuola Professionale

dei Mestieri Euroform dimostra l’alta qualità delle attività didattiche svolte

all’interno del proprio curricolo.